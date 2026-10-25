Маск выразил обеспокоенность тем, что Россия может уничтожить спутники Starlink

25 октября американский бизнесмен Илон Маск предостерег от использования спутниковой сети Starlink в наступательных военных действиях. По его мнению, такие удары делают гражданские спутники мишенью для России и могут привести к их уничтожению.

Такие действия могут нанести вред космосу. Основатель SpaceX написал об этом в социальной сети X.

Что сказал Маск?

Американский миллиардер отреагировал на сообщение о возможном уничтожении спутников в космосе российской стороной. Он согласился с рисками образования огромного облака мусора, которое способно сделать космос непригодным для использования на десятилетия.

По словам Маска, Starlink можно использовать для обеспечения работы военной инфраструктуры, но не для нанесения наступательных ударов. Он подчеркнул, что именно это является одной из главных причин, почему спутниковая сеть должна иметь гражданский статус. Бизнесмен убежден, что атаки с использованием терминалов делают их очевидной целью для ответного удара со стороны России.

Уничтожение спутников Starlink противником вызвало бы эффект домино разрушений, что создало бы огромное поле обломков, сделав космос непригодным для использования,

– написал глава SpaceX.

Накануне основатель компании заявил, что украинские военные якобы нарушили условия сервиса. Якобы именно после этого SpaceX ограничила использование Starlink для наступательных атак беспилотников.