"Лазейку закрыли": Маск заявил, что ВСУ могли нарушить условия использования Starlink

Об изменении условий использования спутниковой связи сообщили в сети. По словам бизнесмена, украинские военные использовали систему для наступательных атак с помощью дронов, что якобы противоречит правилам сервиса. В связи с этим на прошлой неделе SpaceX отключила соответствующую функцию.

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Значение спутниковой связи

Основатель компании подчеркнул, что Starlink остается критически важным для оборонительных действий ВСУ. По его утверждению, это единственная сеть связи, которую враг не может заглушить или уничтожить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, бизнесмен напомнил, что в начале полномасштабной войны терминалы помогли остановить продвижение российских войск.

Что этому предшествовало?

Ранее в СМИ появилась информация о том, что для военных терминалов ввели ограничение скорости. В связи со сложной ситуацией американские конгрессмены призвали снять ограничения на использование технологий над территорией России.

По состоянию на 24 октября Владимир Зеленский сообщал, что в Украине возобновили работу терминалов Starlink и Starshield до скорости, доступной для введения ограничений. После проведения проверок специалисты подтвердили, что системы связи работают должным образом.