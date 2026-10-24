"Лазівку закрили": Маск заявив, що ЗСУ, мовляв, порушили умови користування Starlink

Маск звинуватив українських військових у порушенні умов використання Starlink / Getty Images
Ілон Маск 24 жовтня заявив, що SpaceX обмежила використання Starlink для наступальних ударів безпілотників. Мільярдер стверджує, що без цієї системи український фронт миттєво обвалиться.
Про зміну умов використання супутникового зв'язку повідомили у мережі. За словами бізнесмена, українські військові застосовували систему для наступальних атак дронами, що нібито суперечить правилам сервісу. Через це минулого тижня SpaceX вимкнула відповідну можливість.
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Значення супутникового зв'язку
Засновник компанії наголосив, що Starlink залишається критично важливим для оборонних дій ЗСУ. За його твердженням, це єдина мережа комунікації, яку ворог не може заглушити або знищити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.
Крім того, бізнесмен нагадав, що на початку повномасштабної війни термінали допомогли зупинити просування російських сил.
Що цьому передувало?
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що для військових терміналів запровадили обмеження швидкості. Через складну ситуацію американські конгресмени закликали зняти ліміти на використання технологій над територією Росії.
Станом на 24 жовтня Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні відновили роботу терміналів Starlink і Starshield до швидкості, яка була доступна до запровадження обмежень. Після проведення перевірок фахівці підтвердили, що системи зв'язку функціонують належним чином.
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