Маск занепокоївся, що Росія може знищити супутники Starlink

Такі дії можуть бути шкідливими для космосу. Засновник SpaceX написав про це у соцмережі X.

Реклама Adv

популярні відео

Що сказав Маск?

Американський мільярдер відреагував на допис про можливе знищення супутників у космосі російською стороною. Він погодився із ризиками утворення величезної хмари сміття, яка здатна зробити космос непридатним для використання на десятиліття.

За словами Маска, Starlink можна застосовувати для забезпечення роботи військової інфраструктури, але не для здійснення наступальних ударів. Він наголосив, що саме це є однією з головних причин, чому супутникова мережа повинна мати цивільний статус. Бізнесмен переконаний, що атаки з використанням терміналів роблять їх очевидною ціллю для удару у відповідь з боку Росії.

Знищення супутників Starlink ворогом спричинило б ефект доміно руйнувань, що створило б величезне поле уламків, роблячи космос непридатним для використання– написав керівник SpaceX.

Напередодні засновник компанії заявив, що українські військові нібито порушили умови сервісу. Нібито саме після цього SpaceX обмежила використання Starlink для наступальних атак безпілотників.