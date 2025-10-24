Франция предоставит Украине новые истребители Mirage и зенитные ракеты, – Макрон

Париж объявил о передаче Киеву нового вооружения. Украинцы получат самолеты Mirage.

Также Франция передаст Украине дополнительные ракеты Aster. Об этом сообщил Эммануэль Макрон во время онлайн-заседания "коалиции желающих" 24 октября, передает 24 Канал со ссылкой на Lemonde.

Что известно о передаче Украине оружия от Франции?

В ближайшие дни мы передадим дополнительные ракеты Aster, запустим новые программы подготовки и предоставим новые самолеты Mirage,

– объявил президент Франции.

Он заявил, что европейские союзники должны продолжать усилия по поддержке Украины и усиливать давление на Россию.

Справка: Ракеты Aster 15 и Aster 30, совместно разработаны Францией и Италией, используются в системе SAMP/T MAMBA – французско-итальянском комплексе противовоздушной обороны, подобном американскому Patriot. Обе страны уже передали Украине определенное количество таких ракет для ПВО, и Киев просит о дополнительных поставках.

Напомним, что в феврале 2025 года Франция передала три самолета Mirage 2000 из шести обещанных – в частности из-за необходимости дополнительной подготовки украинских пилотов. Один из этих самолетов был сбит в июле.

Отметим, что Mirage 2000-5 могут использовать авиабомбы AASM Hammer и ракеты MICA, а также, возможно, ракеты SCALP-EG. Эти самолеты способны выполнять задачи, отличные от F-16, в частности пробивать вражескую ПВО и наносить удары по наземным целям.

Какие последние новости о военной помощи Украине от союзников?