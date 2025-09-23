По просьбе Эстонии 23 сентября состоялось заседание совета НАТО. По итогам Альянс заявил о готовности остановить провокации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генсека Марка Рютте на пресс-конференции по итогам встречи.

Смотрите также Будет решительная реакция: в НАТО заговорили о нарушении воздушного пространства Эстонии самолетами России

Как НАТО реагирует на российские самолеты в своем воздушном пространстве?

Так, у Марка Рютте спросили, готово ли НАТО жестче отвечать на нарушение своего воздушного пространства.

Мы позаботимся, чтобы всегда могли защищаться и сдерживать, когда нужно. Мы оборонный альянс, но мы не наивны. Мы видим, что происходит, и намеренно ли это намеренно, или нет. Если не намеренно, то это явная некомпетентность,

– подчеркнул генсек НАТО.

В то же время Альянс продолжает обучение, чтобы быть готовыми к любым угрозам. Рютте напомнил, что рядом находится крупнейший авианосец в мире – американский USS Gerald R Ford.

Относительно сбивания российских самолетов, то решение будут принимать в зависимости от возможной угрозы на соответствующую минуту.

Решения принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющейся развединформации об уровне угрозы со стороны самолета, включая такие вопросы, как намерения, вооружения и потенциальный риск для сил Альянса, гражданских или инфраструктуры,

– заявил Рютте.

Он добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе "имеют общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".

Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии?