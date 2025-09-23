НАТО готово "напугать" Россию, чтобы остановить провокации: а будут ли сбивать самолеты
- НАТО заявило о готовности остановить провокации России после заседания совета по просьбе Эстонии.
- Решение о сбивании российских самолетов будут принимать в режиме реального времени, основываясь на развединформации об угрозе.
По просьбе Эстонии 23 сентября состоялось заседание совета НАТО. По итогам Альянс заявил о готовности остановить провокации.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генсека Марка Рютте на пресс-конференции по итогам встречи.
Как НАТО реагирует на российские самолеты в своем воздушном пространстве?
Так, у Марка Рютте спросили, готово ли НАТО жестче отвечать на нарушение своего воздушного пространства.
Мы позаботимся, чтобы всегда могли защищаться и сдерживать, когда нужно. Мы оборонный альянс, но мы не наивны. Мы видим, что происходит, и намеренно ли это намеренно, или нет. Если не намеренно, то это явная некомпетентность,
– подчеркнул генсек НАТО.
В то же время Альянс продолжает обучение, чтобы быть готовыми к любым угрозам. Рютте напомнил, что рядом находится крупнейший авианосец в мире – американский USS Gerald R Ford.
Относительно сбивания российских самолетов, то решение будут принимать в зависимости от возможной угрозы на соответствующую минуту.
Решения принимаются в режиме реального времени и всегда основываются на имеющейся развединформации об уровне угрозы со стороны самолета, включая такие вопросы, как намерения, вооружения и потенциальный риск для сил Альянса, гражданских или инфраструктуры,
– заявил Рютте.
Он добавил, что Объединенные вооруженные силы НАТО в Европе "имеют общие прерогативы, ответственность и все необходимые возможности для принятия решений".
Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии?
Российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября. Истребители находились на территории другой страны в течение 12 минут. На предупреждения российские пилоты никак не реагировали, а покинули Эстонию только когда в небо подняли истребители НАТО.
Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала заметил, что НАТО достаточно было сбить всего один самолет, чтобы отбить охоту к провокациям. Это сработало в 2015 году, когда Турция сбила один из российских Су-24, который залетел на ее территорию. По мнению Чижова, это покажет всю серьезность НАТО.
Сама же Россия отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства. Песков назвал их "пустыми и безосновательными".