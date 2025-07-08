Из-за зверств Путина Трамп одобрил передачу оборонительного оружия Украине

Дональд Трамп одобрил передачу Украине оборонительного оружия. Президент США не уточнил, о каком вооружении идет речь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.

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Трамп официально сообщил, что отправит в Украину оружие

Дональд Трамп не доволен Владимиром Путиным, а потому готов в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе за ее свободу. Так президент США решил частично возобновить поставки оружия, в частности систем противовоздушной обороны.

Мы хотим поставить оборонительные вооружения, потому что Путин не относится к людям должным образом. Он убивает слишком много людей. Поэтому мы посылаем в Украину некоторые оборонительные вооружения, и я одобрил это,

– отметил Трамп.

Так новые заявления Дональда Трампа подтвердили, что президент дал указание Пентагону передать Украине дополнительное оружие даже несмотря на приостановление передачи помощи на фоне пересмотра собственных резервов. Однако откуда оно будет финансироваться – пока неизвестно.

После того как Дональд Трамп подтвердил свою дальнейшую поддержку Киеву, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что нужно Украине для приближения победы над Россией.

Украина давно согласилась на предложение прекратить огонь. Россия – нет, потому что они, наоборот, хотят воевать дальше. Оружие, санкции и обрезанные крылья их союзников способны восстановить справедливость,

– написал Ермак.

В то же время в России осудили решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что такие действия якобы не способствуют миру.