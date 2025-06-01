Самая отдаленная цель: Израиль разбомбил самолет в иранском аэропорту Мешхед

Воздушные силы Израиля нанесли удар по аэропорту Мешхед в Иране. Там был поражен военный самолет-заправщик, на месте произошел пожар.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Армию обороны Израиля.

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Израиль нанес удар по аэродрому Ирана

Израиль хочет иметь преимущество в небе над Ираном, а потому в воскресенье, 15 июня, нанес серьезный удар по аэропорту Мешхед. Аэропорт расположен примерно в 2 300 километрах от Израиля. В результате удара был уничтожен иранский самолет-заправщик.

Израиль уничтожил самолет на аэродроме Ирана: смотрите видео

Это наиболее удаленный удар с начала операции,

– отметили в израильской армии.

В сети публикуют кадры масштабного возгорания в аэропорту после атаки со стороны Израиля.

К слову, недавний удар, вероятно, стал самым дальним в истории ВВС Израиля. В 1985 году подобная ситуация была в Тунисе, когда Израиль ударил по штаб-квартире Организации освобождения Палестины. Тогда дальность атаки достигала 2000 километров.

Напомним, 15 июня в Тегеране прозвучали по меньшей мере два взрыва. Израиль впервые с начала операции атаковал в светлое время суток. Удары были нанесены в западной части города и возле аэропорта Мехрабад. По воздушным целям работала ПВО Ирана.