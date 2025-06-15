Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, которого цитирует Reuters.

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Иран ожидает от Израиля завершения конфликта

Иран наносит удары по Израилю ради самообороны. Арагчи заявил, что соответствующие удары прекратятся, если Израиль завершит свою агрессию.

Министр МИД Ирана в частности отметил, что "опасным актом" был удар со стороны Израиля по шельфовому газовому месторождению Южный Парс, которое Иран использует вместе с Катаром.

Перетягивание конфликта в Персидский залив является стратегической ошибкой, а его целью является перетягивание войны за пределы иранской территории,

– отметил Арагчи.

Также в Иране считают, что Израиль своими действиями хочет остановить текущие ядерные переговоры между Ираном и США. По мнению министра, эти договоренности могли бы стать шагом к заключению соглашения. Тегеран должен был представить Соединенным Штатам свои предложения во время шестого раунда переговоров, но он отменен из-за недавней эскалации. По словам Аббаса Арагчи, именно США дали "зеленый свет" Израилю и разрешение на обстрел ядерных объектов Ирана.

К слову, Арагчи заявил, что Иран в целом готов отказаться от права владения ядерным оружием, однако хотел бы оставить за собой ядерные права.

Между тем количество жертв иранской атаки по Израилю возросло до 8 человек. Четыре человека погибли во время удара по зданию в Бат-Яме, а еще 4 человека – во время ракетного удара по северному городу Тамра. Среди жертв есть 8-летняя девочка.