Видно изуродованные взрывами здания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.
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Иран ударил по Тель-Авиву
С начала эскалации с Израилем Иран периодически запускает по Израилю баллистические ракеты и ударные дроны. В сети показали последствия таких атак по столице Израиля Тель-Авиву.
От взрывов изуродованы гражданские здания.
Последствия обстрела Ирана в Тель-Авиве: смотрите видео
Иран обстрелял Тель-Авив в Израиле: смотрите видео
Напомним, израильские военные могли попасть по заводу по производству беспилотников "Шахед" в иранском Исфагане.
Ранее Израиль и Иран обменялись ударами по нефтяным объектамв частности, атаковано нефтеперерабатывающий завод в Хайфе и нефтехранилище в районе Шахрана в Тегеране.