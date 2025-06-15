Видно понівечені вибухами будівлі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Іран вдарив до Тель-Авіву

З початку ескалації з Ізраїлем Іран періодично запускає по Ізраїлю балістичні ракети та ударні дрони. У мережі показали наслідки таких атак по столиці Ізраїлю Тель-Авіву.

Від вибухів понівечено цивільні будівлі.

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Нагадаємо, ізраїльські військові могли влучити по заводу з виробництва безпілотників "Шахед" в іранському Ісфагані.

Раніше Ізраїль та Іран обмінялися ударами по нафтових об'єктах: зокрема, атаковано нафтопереробний завод у Хайфі та нафтосховище в районі Шахрана в Тегерані.