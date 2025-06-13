Израиль атаковал еще один ядерный объект Ирана

Израильские Военно-воздушные Силы нанесли удар по еще одному иранскому ядерному объекту. Он расположен вблизи города Исфахан.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Что известно о еще одной атаке Израиля по ядерному объекту Ирана

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что ядерный объект вблизи Исфахана стал еще одной целью израильских военных.

В ЦАХАЛ добавили, что на этом объекте происходит процесс "реконверсии" обогащенного урана. Это этап после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия.

В результате удара был ликвидирован объект по производству металлического урана, инфраструктуру для реконверсии обогащенного урана, лаборатории и дополнительную инфраструктуру,

– говорится в сообщении.

Предварительно, это уже третий ядерный объект, по которым ударил ЦАХАЛ за менее чем сутки.

Из открытых источников известно, что вблизи Исфахана расположен завод по переработке урана.

Сейчас израильская армия официально сообщила только об атаках на объекты в Натанзе и в районе Исфахана. Ранее также поступали сообщения и кадры атаки на ядерную площадку в Фордо.

К слову, первым ЦАХАЛ атаковал 13 июня ядерный объект в Натанзе. Представитель ЦАХАЛ заявил о нанесении "значительного ущерба крупнейшему объекту обогащения ядерного урана" в Иране.

Организация по атомной энергии Ирана подтвердила эту атаку. В то же время там убеждают, что "повреждено лишь несколько частей объекта", и сейчас продолжается расследование для оценки объема этих повреждений.