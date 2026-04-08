Более 100 ударов за 10 минут: Израиль нанес самый масштабный удар по "Хезболлу"

В среду, 8 апреля, армия Израиля нанесла самый масштабный удар по "Хезболле" в Ливане с начала войны на Ближнем Востоке. За 10 минут было поражено более 100 объектов.

Об этом пишет Sky News и AP News.

Что известно об атаке Израиля?

В среду состоялся самый масштабный удар Израиля по “Хезболле”. Израильские войска нанесли удары по более 100 целям в столице Ливана Бейруте и районах южного Ливана за 10 минут.

Это самый большой удар по инфраструктуре "Хезболлы" с начала операции "Ревущий лев",

– говорится в сообщении ЦАХАЛ.

По предварительным данным Армии обороны Израиля, среди пораженных целей – штаб-квартира "Хезболлы", ракетные пусковые установки, командные центры и разведывательная инфраструктура. Данная операция, пишут, "тщательно планировалась в течение недель".

Отмечается также, что большинство пораженных объектов были расположены "в центре гражданского населения", однако осуществлялись меры для минимизации ущерба.

Ранее Армия обороны Израиля приказала эвакуировать жителей отдельных регионов Бейрута и ливанского Тира.

Интересно, что атака состоялась всего через несколько часов после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Тогда как премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заметил, что соглашение, объявленное Дональдом Трампом, о режиме тишины не касается борьбы Израиля против "Хезболы".

Важно! Менее чем за 2 часа до начала "уничтожения иранской цивилизации" Трамп заявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном. В обмен на уменьшение военного напряжения в регионе Тегеран должен открыть критически важный Ормузский пролив.

К слову, ночью 8 апреля Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном сроком на две недели. Соответствующее заявление распространил корреспондент Axios Барак Равид в соцсети Х. Это должно произойти после открытия Ираном Ормузского пролива.

Что этому предшествовало?