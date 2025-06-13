Израиль на точке необратимости и не имеет другого выбора, – командующий Генштаба Замир

Израиль начал новую операцию против Ирана из-за того, что у страны нет времени ждать и она должна обороняться уже сегодня. Армия готова решительно отвечать на все вызовы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление командующего генерального штаба армии Израиля Эяля Замира.

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Для чего армия Израиля начала операцию против Ирана

Израиль ударил по ядерным объектам, принадлежащих Ирану, в пятницу, 13 июня. Такую операцию армия страны решила провести именно сейчас, ведь Генштаб считает, что сейчас то время, когда Израилю нужно бороться за свое существование.

Я предупреждаю, что каждый, кто попытается бросить нам вызов, заплатит высокую цену. Мы вступаем в эту операцию вместе с одной целью – обеспечить более безопасное будущее для государства Израиль и его гражданского населения, объединенными усилиями и верой мы победим,

– говорится в заявлении Замира.

Удары по военным объектам Ирана четко контролируются из операционной комнаты Воздушных сил Израиля. Руководитель войска добавил, что "страна находится на грани невозврата", а эта операция осуществляется для обеспечения ее будущего.

Удары по ядерным угрозам иранского режима Израиль назвал "Восходящий лев". Войско Израиля сделало первый шаг к противодействию "экзистенциальной угрозе со стороны врага, который стремится к уничтожению".

"Мы начали эту операцию, потому что пришло время, мы находимся на грани необратимости. Мы не можем позволить себе ждать другого времени для операции, у нас нет другого выбора", – замечает начальник Генштаба Израиля.

Армия страны учится на истории и знает, что когда враг пытается их уничтожить, солдаты не должны закрывать на это глаза.

Эяль Замир обещает, что операция против Ирана проводится в соответствии с оправданными оперативными потребностями. Решения по атакам и дальнейшим действиям войска принимаются с учетом серьезности ситуации.

Гражданские люди Израиля, я не могу обещать абсолютного успеха – иранский режим попытается напасть на нас в ответ, ожидаемые потери будут отличаться от тех, к которым мы привыкли. Армия обороны Израиля готова защищать израильский внутренний фронт, и я прошу вас быть ответственными за себя, за свои семьи и свои общины и слушать инструкции,

– говорит начальник Генштаба.

Он также добавил, что армия готовила операцию против ядерного арсенала врага давно. От граждан военные ожидают поддержки. Десятки тысяч солдат готовы оборонять границы Израиля. Замер говорит, что нация еврейского народа снова выступает за жизнь, но теперь с армией, которая не имеет аналогов – со своими технологиями, оперативными средствами и методами.