Чтобы предотвратить "ядерный холокост", – Нетаньяху о том, почему нанес авиаударов по Ирану

Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что нанес удары по Ирану, чтобы предотвратить "ядерный холокост". Он утверждал, что у его правительства есть разведывательные данные о том, что Ирану оставалось несколько месяцев до разработки начального ядерного оружия.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Нетаньяху высказался об ударах по Ирану

Нетаньяху заявил, что "мы должны были действовать". Глава израильского правительства сказал, что "это было последнее слово, и мы действовали... чтобы спасти себя, но также... чтобы защитить мир от этого подстрекательского режима".

Информация, которую мы получили и которой поделились с Соединенными Штатами, была абсолютно четкой: они работали над секретным планом создания уранового оружия, они продвигались очень быстро, они должны были создать испытательное устройство и, возможно, первое устройство в течение месяцев, и точно меньше чем за год,

– отметил израильский политик.

Нетаньяху отметил, что "это то, с чем мы никак не можем смириться".

У нас не будет второго холокоста, ядерного холокоста. У нас уже был один, в предыдущем веке – еврейское государство не позволит, чтобы холокост был совершен против еврейского народа. Этого не произойдет,

– сказал премьер Израиля.

Он также утверждал, что его страна видела достаточно обогащенного урана для девяти бомб.

"Им нужно было только превратить их в оружие. Мы это предотвратили", – сказал политик.

Он ответил на вопрос, есть ли смена режима среди его целей в Иране, отметив, что "это, безусловно, может быть результатом, поскольку иранский режим очень слаб".

Добавим, что Нетаньяху рассказал, насколько Израиль нанес ущерб ядерному потенциалу Ирана по состоянию на сегодня.

Я думаю, что мы их достаточно сильно оттолкнули. Я думаю, что они были полностью удивлены,

– сказал он.

Он добавляет, что Израиль обеспечил себе "свободную автомагистраль до Тегерана", имея в виду воздушное преимущество израильских ВВС с пятницы.

"Теперь мы можем поражать нужные нам цели в Тегеране и в других местах", – сказал Нетаньяху.

Напомним, Израиль начал масштабную воздушную атаку по территории Ирана в ночь на 13 июня. С тех пор атаки между странами не утихают.