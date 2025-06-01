Более успешно, чем ожидали: появились первые спутниковые снимки с последствиями ударов по Ирану

Израиль атаковал объекты Ирана ночью 13 июня. В сети распространили спутниковые снимки, где видны последствия обстрела.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OSINT-аналитика Damien Symon.

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Последствия израильской атаки на Иран

Аналитик опубликовал спутниковые снимки поврежденного иранского объекта по обогащению урана в Натанзе. Ранее Организация атомной энергии Ирана сообщала об атаке на ядерный объект в этом городе.

Спутниковые снимки последствий ударов по Ирану: смотрите фото

Сотрудник израильской службы безопасности рассказал для Fox News, что удары по Ирану получились более успешными, чем ожидалось. Командиров Ирана заставили собраться в одном месте – для этого силы Израиля провели "специальные мероприятия".

Мы провели конкретные мероприятия, чтобы помочь нам узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это приведет к их встрече, но, что важнее, мы знали, как держать их там,

– заявил собеседник.

В ЦАХАЛ опубликовали видео, подтверждающее поражение главного завода по обогащению урана в Натанзе. Бойцы отметили, что во время ударов повреждена подземная часть ядерного объекта – многоэтажный обогатительный зал с центрифугами, электропомещениями и вспомогательной инфраструктурой.

Удары по объектам Ирана: смотрите видео ЦАХАЛ

В МАГАТЭ подтверждали удар Израиля по ядерному реактору в Натанзе. Гендиректор заявил, что агентство находится на связи с иранскими властями и своими инспекторами в стране по уровню радиации.