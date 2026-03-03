Укр Рус
3 марта, 13:53
Израиль заявил об ударе по офисам президента Ирана и Высшего совета нацбезопасности

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Израиль нанес удар по офисам президента Ирана и Высшего совета нацбезопасности в Тегеране, уничтожив ключевые объекты.
  • Атаковали место сбора руководства, заведение для подготовки военных офицеров, и другую важную инфраструктуру.

Армия обороны Израиля во вторник, 3 марта, сообщила об ударе по офисам президента Ирана Масуда Пезешкиана и Высшего совета национальной безопасности в Тегеране.

Об этом свидетельствует сообщение ЦАХАЛ.

Что атаковал Израиль в Иране?

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Ирану, уничтожив объекты в комплексе руководства иранского режима в центре Тегерана. Много боеприпасов сбросили на администрацию президента и здание Высшего совета нацбезопасности.

Кроме того, целью стало место сбора высшего органа режима, ответственного за принятие решений по вопросам безопасности, а также заведение для подготовки иранских военных офицеров и дополнительная ключевая инфраструктура режима, 
– говорится в сообщении.

ЦАХАЛ указывает, что вышеупомянутый комплекс является объектом с усиленной охраной в Иране, и расположен на нескольких улицах столицы. Согласно обнародованной информации, там часто встречались руководство и чиновники.

Отмечают, что именно там они оценивали ситуацию относительно ядерной программы Ирана и продвигали "план по уничтожению Израиля". Соответствующий комплекс также активно посещал недавно ликвидированный аятоли Али Хаменеи.

"Комплекс служит важнейшим и важнейшим штабом иранского террористического режима. Удар по нему еще больше ухудшает функциональную непрерывность систем командования и управления режима", – добавили там.

По чему нанесли удары раньше?

  • Незадолго до этого Армия обороны Израиля официально подтвердила, что во время точечного удара по Бейруту ликвидировали Хусейна Макледа. Погибший руководил разведывательным штабом группировки "Хезболла".

  • Накануне Израиль также нанес удары по правительственным объектам в центре Тегерана. По предварительной информации от росСМИ, взрыв прогремел рядом с офисом телеканала RT, а также возле российского посольства.

  • Израиль объявил масштабную мобилизацию из-за обострения с Ираном и необходимости одновременно держать под контролем несколько направлений. В ряды резерва вызывают около 100 тысяч военнослужащих.

Израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден в эфире 24 Канала объяснял, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, пойдет ли новое руководство Ирана на эскалацию или попытается изменить курс.