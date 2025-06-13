Израиль годами готовил операцию "Восточный лев", – The Times of Israel

Этой ночью Израиль нанес ряд ударов на территории Ирана по ядерным и военным объектам. Операцию "Восточный лев" для этого готовили на протяжении многих лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. В то же время другие СМИ сообщают, что операция Израиля готовилась менее года.

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Сколько готовили операцию

Представитель службы безопасности Израиля рассказал изданию, что операция планировалась в тесном сотрудничестве между ЦАХАЛ и Моссадом, подготовка включала строительство базы беспилотников внутри Ирана, контрабанду систем высокоточного оружия и засылку коммандос в страну.

Подготовка к операции, по его словам, продолжалась в течение многих лет. Отмечается, что решение о начале операции было принято после того, как разведывательные данные показали, что Тегеран приближается к "точке невозврата" в своем стремлении получить ядерное оружие.

По оценкам военных, Иран сейчас имеет достаточно обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб. По данным ЦАХАЛ, более 200 самолетов Военно-воздушных сил Израиля были задействованы в первых ударах, которые сбросили более 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране.

Заметим, что в то же время Axios сообщает, что масштабная операция Израиля, направлена против ядерных объектов Ирана, ракетных площадок, военных баз, физиков-ядерщиков, чиновников и генералов, состоялась после восьми месяцев интенсивной тайной подготовки.

Напомним, после ночной атаки в пятницу, 13 июня, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о мести Израиля за гибель генерала Хоссейна Салами. В Иране также подняли красный флаг, символизирующий начало расплаты с Израилем.