Израиль ударил по зданию, где происходило избрание преемника Али Хаменеи, –СМИ
- Израиль нанес удар по зданию в Тегеране во время голосования за преемника верховного лидера Ирана.
- ЦАХАЛ объявил о новой волне авиаударов по стратегическим объектам в иранской столице.
Израиль нанес удар по зданию в Тегеране, где как раз проходило голосование за преемника верховного лидера Ирана. Параллельно ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов по иранской столице.
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на представителя израильской службы безопасности.
Смотрите также Иран заявлял об "атаке" на офис Нетаньяху и его "неизвестной судьбе": какова реакция Израиля
Что известно об атаке?
По информации израильских источников, удар был нанесен по объекту, где находились члены Совета экспертов – органа, ответственного за избрание верховного лидера Ирана. Именно в этот момент, по данным собеседника издания, продолжалось голосование и подсчет бюллетеней по кандидатуре преемника Хаменеи.
Совет экспертов насчитывает 88 членов, однако пока неизвестно, сколько именно из них находились в здании во время атаки. Также нет подтвержденной информации о погибших или раненых.
Израильская сторона заявляет, что удар был нанесен в рамках более широкой военной операции против стратегических объектов в Тегеране.
Примерно за час до появления сообщений в СМИ израильская армия объявила о начале новой волны авиаударов по иранской столице. По словам представителей ЦАХАЛ, эти удары направлены на военную инфраструктуру и объекты, связанные с структурами безопасности Ирана.
Иранская сторона официально пока не комментировала информацию об атаке на здание Совета экспертов. В то же время местные медиа сообщают о взрывах в разных районах Тегерана.
Израиль атаковал Совет экспертов в Иране. Смотрите видео Qom Fouri
Почему ударили именно по Совету экспертов?
Совет экспертов является ключевым религиозно-политическим органом Ирана, который имеет полномочия не только избирать, но и отстранять верховного лидера страны. Аятолла Хаменеи возглавлял Иран с 1989 года, и вопрос его преемника сейчас остается открытым.
Удар по зданию во время процедуры голосования может иметь значительные политические последствия и еще больше обострить противостояние между Израилем и Ираном. Ситуация на Ближнем Востоке стремительно обостряется, а последние события могут стать новым этапом прямой конфронтации между странами.