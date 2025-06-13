Иордания перехватила ракеты и дроны, вторгшиеся в ее воздушное пространство

Иордания перехватила несколько ракет и дронов, которые вторглись в воздушное пространство страны утром 13 июня. Операция по перехвату была проведена на основе военных оценок, которые указывали на вероятность падения ракет и беспилотников на территории страны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему Иордания решила перехватывать ракеты и дроны

Самолеты ВВС Иордании и системы ПВО сбили несколько ракет и беспилотников, которые оказались в воздушном пространстве страны.

Это произошло на фоне беспрецедентных ударов Израиля по Ирану. Государственное агентство Иордании Petra со ссылкой на военный источник в Генеральном командовании Вооруженных сил страны добавило, что самолеты Королевских ВВС "действуют в режиме повышенной готовности", чтобы защитить воздушное пространство и обеспечить безопасность страны и ее граждан.

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Источник отметил, что решение о перехвате было принято на основе военных оценок, которые указывали на угрозу падения ракет и дронов на территорию Иордании, в частности в населенных пунктах, что могло привести к жертвам.

Вооруженные силы Иордании заявили, что ни при каких обстоятельствах не допустят нарушения воздушного пространства страны.

Иордания перевела армию в состояние повышенной готовности

Министр правительственных коммуникаций и спикер правительства Иордании Мохаммад Момани заявил, что на фоне атаки Израиля на Иран его страна не позволит никакого нарушения своего воздушного пространства и "не станет полем боя" в любом конфликте. Об этом сообщило государственное информационное агентство Petra.

По словам Момани, национальная безопасность является красной линией для Иордании, и Королевство не позволит никаких действий, которые могут поставить под угрозу безопасность государства или его граждан.

Он также призвал международное сообщество принять меры для снижения напряженности в регионе и не допустить дальнейшей эскалации.

Кроме того, министр предостерег от распространения непроверенной информации или видеоматериалов, призвав доверять только официальным источникам.

В то же время высокопоставленный военный источник сообщил агентству, что все подразделения и части Вооруженных сил Иордании переведены в режим повышенной боевой готовности.

Главное командование внимательно следит за ситуацией в регионе, а армия находится в состоянии максимальной оперативной и материально-технической готовности.