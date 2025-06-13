Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
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Чому Йорданія вирішила перехоплювати ракети та дрони
Літаки ВПС Йорданії та системи ППО збили кілька ракет та безпілотників, які опинилися в повітряному просторі країни.
Це відбулося на фоні безпрецедентних ударів Ізраїлю по Ірану. Державне агентство Йорданії Petra з посиланням на військове джерело в Генеральному командуванні Збройних сил країни додало, що літаки Королівських ВПС "діють у режимі підвищеної готовності", аби захистити повітряний простір і забезпечити безпеку країни та її громадян.
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Джерело зазначило, що рішення про перехоплення було ухвалене на основі військових оцінок, які вказували на загрозу падіння ракет і дронів на територію Йорданії, зокрема в населених пунктах, що могло призвести до жертв.
Збройні сили Йорданії заявили, що за жодних обставин не допустять порушення повітряного простору країни.
Йорданія перевела армію в стан підвищеної готовності
Міністр урядових комунікацій і речник уряду Йорданії Мохаммад Момані заявив, що на тлі атаки Ізраїлю на Іран його країна не дозволить жодного порушення свого повітряного простору і "не стане полем бою" в будь-якому конфлікті. Про це повідомило державне інформаційне агентство Petra.
За словами Момані, національна безпека є червоною лінією для Йорданії, і Королівство не дозволить жодних дій, які можуть поставити під загрозу безпеку держави чи її громадян.
Він також закликав міжнародну спільноту вжити заходів для зниження напруженості в регіоні та не допустити подальшої ескалації.
Крім того, міністр застеріг від поширення неперевіреної інформації чи відеоматеріалів, закликавши довіряти лише офіційним джерелам.
Водночас високопоставлене військове джерело повідомило агентству, що всі підрозділи й частини Збройних сил Йорданії переведені в режим підвищеної бойової готовності.
Головне командування уважно стежить за ситуацією в регіоні, а армія перебуває в стані максимальної оперативної та матеріально-технічної готовності.