Планировалась десятилетия: что стало триггером для начала военной операции Израиля против Ирана

Новая волна противостояния Израиля и Ирана, которая началась 13 июня, набирает обороты. Конфликт между этими странами Ближнего Востока идет давно, однако именно сейчас Израиль решил максимально его обострить.

Об этом 24 Каналу рассказал востоковед из Германии Михаил Якубович, отметив, что Израиль постепенно ограничивал влияние Ирана в регионе, а именно в Сирии, Ливане, частично Йемене и Ираке. Он делал арабские страны, которые были не очень довольны Тегераном, своими союзниками.

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Для Израиля сложилось "окно возможностей"

Якубович отметил, что в этом случае Иран подошел вплотную к обогащению урана. Также он начал довольно широкое строительство баллистических ракет и даже, по определенным сообщениям, передавал их России.

Иранцы выжидали определенного момента – как сложатся отношения с США, с Россией. Когда они увидели, что Дональд Трамп более дружелюбен к Владимиру Путину, не идет на прямой конфликт, то увидели для себя неплохое "окно возможностей" и захотели взять реванш,

– подчеркнул он.

Израиль соответственно среагировал, потому что ожидать от режима в Иране какой-то вменяемости, по словам востоковеда, в ближайшие годы не приходилось.

В самом Иране продолжается мощная внутриполитическая борьба, хоть она и не очень заметна. Там происходит противостояние между клерикалами и несколькими поколениями Стражей революции,

– объяснил Якубович.

Также в Иране есть очень много сторонников Израиля. Большое количество иранцев, как отметил востоковед, ожидает, что прилетят ракеты, ликвидируют хаменеистов и в стране наступит демократия. Однако это слишком "розовая" мечта, но многие люди в Иране действительно поддерживают смену режима, и некоторые из них у власти.

Поэтому для Израиля сложилось "окно возможностей", когда по Ирану можно было достаточно эффективно ударить и не получить ничего в ответ. При этом поставить Тегеран в такую позицию, когда он откатится на много лет назад, и по сути того влияния, которое он имел ранее, больше не будет. Для израильтян это достаточно выгодно,

– отметил Михаил Якубович.

Важно, что эта операция планировалась очень давно. Израильские источники называют срок 1 – 2 года. Однако на самом деле речь идет, предположил он, о по меньшей мере десятилетии.

Если ситуация между Израилем и Ираном будет развиваться так, что произойдут удары по объектам энергетики, нефтепереработки, тогда будет пересечена "красная линия". После этого статуса обмена ракетами уже не будет. Будет совсем другой случай, чем тот, что произошел между Индией и Пакистаном, мол, постреляли и замирились. На Ближнем Востоке, добавил востоковед, такого развития событий не стоит ожидать.

Напомним, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран планирует создать атомную бомбу и передать ее своим прокси-силам. Он назвал действия режима "ядерным терроризмом на стероидах" и добавил, что "это представляет угрозу всему миру".