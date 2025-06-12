Иранский ответ на удар Израиля может обернуться многочисленными жертвами, – Axios

Если Израиль атакует ядерные объекты Ирана, Тегеран может нанести ответный удар с большим количеством жертв. Об этом специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф предупредил ведущих сенаторов-республиканцев на закрытой встрече.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Какие последствия может иметь удар по Ирану

Поскольку Израиль готовится нанести удар по Ирану в случае провала дипломатических усилий Уиткоффа, посланник Трампа предупредил республиканцев о возможных последствиях.

По его словам, ответ Ирана может перегрузить израильскую систему ПВО и привести к значительным разрушениям.

Иран также пригрозил ударами по американским целям в регионе в случае атаки на свои ядерные объекты. США уже начали эвакуацию дипломатов и семей военнослужащих, которые могут оказаться в зоне риска.

По оценкам американской разведки, Иран имеет около 2000 баллистических ракет, которые могут нести боевую часть весом более 900 килограммов. Значительная часть этих ракет может достичь территории Израиля.

Уиткофф подчеркнул, что такой удар может привести к большому количеству жертв и значительным разрушениям. В недавнем публичном выступлении он отметил, что иранский баллистический арсенал представляет "такую же серьезную угрозу, как и ядерные возможности Ирана".

К тому же недавно министр обороны Ирана заявил, что страна разработала новую баллистическую ракету с боевой частью весом более 1800 килограммов.

Напомним, недавно Госдепартамент призвал граждан США на Ближнем Востоке и в Северной Африке быть особенно осторожными из-за роста напряженности в регионе. В Консульском отделе также советуют гражданам США зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP).