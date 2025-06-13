Операция Израиля против Ирана рассчитана на 14 дней, – WSJ

Израиль продолжает масштабную операцию против ядерной программы, военного руководства и ракетного арсенала Ирана. Она может длиться не менее 14 дней.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Сколько продлится операция Израиля

Вероятная продолжительность операции соответствует ожиданиям аналитиков, которые считают, что одного удара недостаточно, чтобы нанести серьезный ущерб ядерной программе Ирана.

Израиль действует комплексно: страна одновременно атакует объекты, руководство и арсенал Ирана, чтобы максимально уменьшить вероятность ответного удара.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, такая тактика подобна той, которую Израиль применял против ливанской группировки "Хезболла" – уничтожение руководства, ослабление арсенала и последующий выход на договоренность.

В WSJ отмечают, что текущий конфликт также может завершиться заключением соглашения.

Напомним, ночью 13 июня Израиль нанес ряд ударов по Ирану и объявил о начале масштабной военной операции. Министр обороны Израиля заявил, что в результате атаки большинство руководства ВВС Ирана погибло в бункере.

Между тем Корпус стражей исламской революции заявил о мести за гибель генерала Хоссейна Салами. В Иране также подняли красный флаг, символизирующий начало расплаты с Израилем.