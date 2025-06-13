Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Скільки триватиме операція Ізраїлю

Ймовірна тривалість операції відповідає очікуванням аналітиків, які вважають, що одного удару недостатньо, щоб завдати серйозної шкоди ядерній програмі Ірану.

Ізраїль діє комплексно: країна одночасно атакує об'єкти, керівництво та арсенал Ірану, аби максимально зменшити ймовірність удару у відповідь.

За словами високопоставленого ізраїльського чиновника, така тактика подібна до тієї, яку Ізраїль застосовував проти ліванського угруповання "Хезболла" – знищення керівництва, ослаблення арсеналу і подальший вихід на домовленість.

У WSJ зазначають, що поточний конфлікт також може завершитися укладенням угоди.

Нагадаємо, вночі 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по Ірану та оголосив про початок масштабної військової операції. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що внаслідок атаки більшість керівництва ВПС Ірану загинуло в бункері.

Тим часом Корпус вартових ісламської революції заявив про помсту за загибель генерала Хоссейна Саламі. В Ірані також підняли червоний прапор, що символізує початок розплати з Ізраїлем.