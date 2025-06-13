Нетаньяху проведет разговоры с Путиным и Трампом после ударов по Ирану
- На фоне ударов по Ирану израильский премьер-министр Нетаньяху проведет разговоры с Трампом, Путиным и Стармером.
- Ранее 13 июня Нетаньяху уже говорил с Мерцом и Моди.
В пятницу, 13 июня, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху проведет разговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Это произойдет на фоне ударов по Ирану.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис политика, передает 24 Канал. Кроме того, запланированы переговоры с Киром Стармером.
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Что известно о разговорах
В частности, на фоне воздушной атаки на Иран разговор Нетаньяху с Трампом состоится до 18:00, сообщил неназванный израильский чиновник изданию The Times of Israel.
К слову, 13 мая премьер Израиля уже говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Лидеры проявили понимание потребностей Израиля в обороне от иранской угрозы уничтожения. Премьер-министр сказал, что продолжит контакты с ними в ближайшие дни,
– говорится в сообщении офиса.
Напомним, американский президент назвал удары Израиля по Ирану "замечательными". А на вопрос, участвовали ли США в нападении на Иран каким-то образом, Трамп ответил, что не хочет это комментировать.