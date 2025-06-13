Нетаньяху проведет разговоры с Путиным и Трампом после ударов по Ирану

В пятницу, 13 июня, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху проведет разговоры с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Это произойдет на фоне ударов по Ирану.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис политика, передает 24 Канал. Кроме того, запланированы переговоры с Киром Стармером.

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Что известно о разговорах

В частности, на фоне воздушной атаки на Иран разговор Нетаньяху с Трампом состоится до 18:00, сообщил неназванный израильский чиновник изданию The Times of Israel.

К слову, 13 мая премьер Израиля уже говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Лидеры проявили понимание потребностей Израиля в обороне от иранской угрозы уничтожения. Премьер-министр сказал, что продолжит контакты с ними в ближайшие дни,

– говорится в сообщении офиса.

Напомним, американский президент назвал удары Израиля по Ирану "замечательными". А на вопрос, участвовали ли США в нападении на Иран каким-то образом, Трамп ответил, что не хочет это комментировать.