Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на офіс політика, передає 24 Канал. Окрім того, заплановані переговори з Кіром Стармером.

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Що відомо про розмови

Зокрема, на фоні повітряної атаки на Іран розмова Нетаньяху з Трампом відбудеться до 18:00, повідомив неназваний ізраїльський чиновник виданню The Times of Israel.

До слова, 13 травня прем'єр Ізраїлю вже говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Лідери виявили розуміння потреб Ізраїлю в обороні від іранської загрози знищення. Прем'єр-міністр сказав, що продовжить контакти з ними найближчими днями,

– йдеться в повідомленні офісу.

Нагадаємо, американський президент назвав удари Ізраїлю по Ірану "чудовими". А на запитання, чи брали США участь у нападі на Іран якимось чином, Трамп відповів, що не хоче це коментувати.