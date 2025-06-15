Нетаньяху сказал, каким может быть один из будущих результатов операции против Ирана

Израиль 13 июня начал масштабную операцию против Ирана. В частности, она направлена на уничтожение ядерных возможностей.

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху рассказал, каким может быть еще один из будущих результатов операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью политика для Брета Байера из Fox News.

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Что сказал Нетаньяху о будущих результатах операции против Ирана

В интервью Биньямина Нетаньяху спросили, является ли изменение режима в Иране частью усилий Израиля. По словам израильского премьера, это, безусловно, может быть результатом военной операции, потому что иранский режим очень слаб.

По мнению Нетаньяху, он "не имеет народа" и 80% людей хотят его свергнуть. Политик также отмечает, что "персидский народ и еврейский народ имеют давнюю дружбу", и добавляет, что именно иранский народ решил восстать в это время.

Напомним, что ранее Нетаньяху объяснил, что Израиль должен был начать военную операцию против Ирана, поскольку Тегеран приблизился на опасное расстояние к получению собственного ядерного оружия. По его словам, иранский режим хочет создать атомную бомбу и передать ее своим прокси-силам, что может угрожать всему миру.

Кроме этого, премьер Израиля анонсировал неожиданные для руководства Ирана удары. 14 июня он отметил, что иранские чиновники почувствовали опасность и уже пакуют чемоданы.