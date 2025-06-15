Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу розповів, яким може бути ще один із майбутніх результатів операції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю політика для Брета Байєра з Fox News.

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Що сказав Нетаньягу про майбутні результати операції проти Ірану

В інтерв'ю Біньяміна Нетаньягу запитали, чи є зміна режиму в Ірані частиною зусиль Ізраїлю. За словами ізраїльського прем'єра, це, безумовно, може бути результатом військової операції, бо іранський режим дуже слабкий.

На думку Нетаньяху, він "не має народу" і 80% людей хочуть його повалити. Політик також зазначає, що "перський народ та єврейський народ мають давню дружбу", і додає, що саме іранський народ вирішив повстати в цей час.

Нагадаємо, що раніше Нетаньягу пояснив, що Ізраїль повинен був розпочати військову операцію проти Ірану, оскільки Тегеран наблизився на небезпечну відстань до отримання власної ядерної зброї. За його словами, іранський режим хоче створити атомну бомбу та передати її своїм проксі-силам, що може загрожувати всьому світу.

Окрім цього, прем'єр Ізраїлю анонсував несподівані для керівництва Ірану удари. 14 червня він зауважив, що іранські чиновники відчули небезпеку і вже пакують валізи.