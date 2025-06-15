Видання Reuters написало про те, що американський лідер нібито заборонив Ізраїлю вбивати верховного лідера Ірану. Однак в ефірі Fox News Беньямін Нетаньягу спростував цю інформацію. Натомість ізраїльський прем'єр розповів про один із замахів на себе, передає 24 Канал.

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Що сказав Нетаньягу

Так, Нетаньягу поділився, що Іран нещодавно спробував завдати по ньому ракетного удару. "Вони запустили ракету прямо у моє спальне вікно", – уточнив він.

За словами прем'єра, Іран вважає Ізраїль і США своїми головними перешкодами на шляху до контролю над Близьким Сходом. Саме тому Тегеран хоче вбити і Нетаньягу, і Трампа.

Вони хочуть його (Трампа – 24 Канал) вбити. Слухайте, він для них ворог номер один. Він рішучий лідер. Він ніколи не йшов шляхом слабких спроб домовитися, як це робили інші,

– сказав ізраїльський прем'єр.