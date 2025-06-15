У ніч проти 15 червня Іран атакував Ізраїль. Під ударами, попередньо, були нафтові виробництва, портова інфраструктура, електростанція та багатоповерхові будинки, передає 24 Канал.

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Літак Нетаньягу помітили в Афінах

Як повідомляє турецький телеканал TRT Haber, аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві евакуювали. Одним із перших суден, що залишили летовище, став офіційний цивільний літак, на якому здійснюють переміщення президент та прем'єр-міністр Ізраїлю. Зазначається, що він прибув до Афін.

Переліт офіційного літака керівництва Ізраїлю підтверджують також дані з ресурсі відстеження польотів Flightradar. Крім того, в міжнародному аеропорту Афін перебуває кілька інших ізраїльських цивільних літаків.

Наразі не відомо, чи був хтось із представників керівництва Ізраїлю на літаку, що прибув до грецької столиці.

До слова, 14 червня увечері Іран анонсував "жорстокі" удари по Ізраїлю. ЗМІ повідомляли, що родини ізраїльських чиновників були евакуйовані у секретні місця. Також зазначалося, що у країні на тиждень скасували заняття у школах.