В ночь на 15 июня Иран атаковал Израиль. Под ударами, предварительно, были нефтяные производства, портовая инфраструктура, электростанция и многоэтажные дома, передает 24 Канал.

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Самолет Нетаньяху заметили в Афинах

Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве эвакуировали. Одним из первых судов, покинувших аэропорт, стал официальный гражданский самолет, на котором осуществляют перемещение президент и премьер-министр Израиля. Отмечается, что он прибыл в Афины.

Перелет официального самолета руководства Израиля подтверждают также данные с ресурсе отслеживания полетов Flightradar. Кроме того, в международном аэропорту Афин находится несколько других израильских гражданских самолетов.

Пока не известно, был ли кто-то из представителей руководства Израиля на самолете, прибывшем в греческую столицу.

К слову, 14 июня вечером 14 июня Иран анонсировал "жестокие" удары по Израилю. СМИ сообщали, что семьи израильских чиновников были эвакуированы в секретные места. Также отмечалось, что в стране на неделю отменили занятия в школах.