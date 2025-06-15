Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и CNN.

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Что известно о погибших и пострадавших в Израиле из-за обстрела

Количество погибших из-за иранской атаки в Израиле возросло до 8 человек. Четверо погибших было из-за прямого иранского удара по зданию в Бат-Яме, еще 4 человека стали жертвами из-за ракетного удара по северному городу Тамра.

Среди жертв есть также 8-летняя девочка.

В то же время представитель организации "Маген Давид Адом" (МДА) рассказал, что количество пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов из Ирана составляет около 200 человек. Больше всего пострадали 3 города на севере и в центре, а также Тель-Авив.

Сейчас в центральных регионах в больницах находятся по меньшей мере 135 пострадавших лиц:

Медицинский центр Вольфсона в Холоне сообщает, что 65 раненых были госпитализированы после последнего обстрела баллистическими ракетами из Ирана. Пятеро травмированных находятся в критическом состоянии, семеро – в состоянии средней тяжести, а остальные – в легком.

Медицинский центр "Шамир" в Беэр-Яакове сообщает, что лечит 28 человек. Один человек находится в критическом состоянии, один – в состоянии средней тяжести, а 20 получили легкие травмы. Шестерым людям помогают оправиться от тревожных состояний.

Медицинский центр "Шиба" в Тель-Хашомери сообщает, что 37 человек с легкими и средней тяжести получают помощь.

Медицинский центр Ассута в Ашдоде сообщает, что пять человек лечат – одного в критическом состоянии и четырех в состоянии средней тяжести.

Медицинский центр "Рамбам" в Хайфе сообщает, что лечит 13 человек, раненых в результате последнего обстрела баллистическими ракетами из Ирана, которые находятся в состоянии средней и легкой тяжести, а также восьмерых других людей, которые страдают от тревоги.

Какие детали известны о жертвах и пострадавших в Израиле

Бат-Ям

В Бат-Яме, кроме 8-летней девочки, в результате удара иранской ракеты по зданию утром, погибли еще три человека: 80-летняя женщина, 69-летняя женщина и 10-летний мальчик.

После удара по зданию еще около 20 человек все еще считаются пропавшими без вести. На месте продолжают работать спасатели и военные.

Тамра

В городе Тамра на севере Израиля было четыре жертвы от ракетного удара.

Погибшими оказались Манар Хатиб и ее две дочери: 20-летняя Хала и 13-летняя Шада. Также погибла их родственница, которую также зовут Манар.



Жертвы иранского ракетного удара по Тамре 15 июня / Фото из социальных сетей

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