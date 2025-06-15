Політтехнолог Олег Постернак розповів 24 Каналу, що основна складність для нашої країни полягає в тому, що може постраждати економіка, через зростання цін на нафту. Крім того, значна частина світових медіа почали активно обговорювати війну між Іраном та Ізраїлем, забуваючи про події в Україні.

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Позитивні аспекти ситуації на Близькому Сході

Олег Постернак зауважив, що позитивні наслідки для України в контексті протистояння між Іраном та Ізраїлем поки можна оцінювати тільки як теоретичні.

Є один цікавий аспект, але поки його треба перевірити. Уражений завод з виробництва шахедів. Я думаю, це потішить серця багатьох українців. Проте Росія освоїла вже давно цю технологію, але іранські військові потужності значно скоротились,

– сказав він.

Також українським військовим має бути цікаво як діють іранські балістичні ракети, якими Іран атакує Ізраїль. За словами політтехнолога, українським військовим ця інформація може бути корисною, враховуючи той факт, що балістична програма в Україні вийшла на новий рівень.

Я думаю, що іранська балістична програма, її провали та мінуси обов'язково мають бути враховані українцями при випробуваннях нашої балістичної зброї,

– додав Олег Постернак.

До слова, зосередженість Дональда Трампа на конфліктах на Близькому Сході однозначно відвертає увагу США від війни в Україні. Проте директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик вважає, що хоч і зменшення підтримки у вигляді зброї шкодить Україні, але зниження тиску з боку американського лідера щодо поступок Росії може зіграти на користь.