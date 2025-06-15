Так думку висловив 24 Каналу директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зазначивши, що зосередження США на конфлікті між Ізраїлем та Іраном, з одного боку шкодить Україні. Проте якщо Дональд Трамп перестане робити гучні заяви щодо Росії, то це може бути корисним для Києва.

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У Трампа не виходить зупинити війну в Україні

Дубовик зазначив, якщо фінансові потоки та зброя переміщуватимуться на Близький Схід, то це буде не на користь Україні.

Зверніть увагу! США віддали 20 тисяч ракети, які були за часів президенства Джозефа Байдена обіцяні Україні для оборони від російських обстрілів, на Близький Схід для захисту там американських військ.

Також нові постачання зброї Україні з боку адміністрації Білого дому також не плануються.

Адміністрація Трампа лишає в силі тільки продовження надання Україні розвідданих та знімків із супутників про розташування російських військ та військових об'єктів,

– наголосив директор Центру міжнародних досліджень.

Також буде непогано, на його думку, якщо США дозволять Україні купувати за гроші їхню зброю та не тиснутимуть щодо того, змушуючи Київ йти на поступки у так званому мирному процесі з Росією.

Тиск на Україну здійснювався навіть коли з'являвся допис про те, що Росія вчергове обстріляла українські міста і обов'язково додавалось, що в цьому буцімто "винна" Україна, начебто вона розпочала цю війну,

– підкреслив Дубовик.

Тому, за його словами, такий посередник як Дональд Трамп Україні в принципі не потрібний, і хай він займається іншими напрямками.

У Трампа не виходить зупинити війну в Україні, тому він намагається набрати балів на конфлікті в Близькому Сході чи у протистоянні з Китаєм. Однак він і в там не досяг жодних результатів,

– наголосив він.

Війна в Газі триває, переговори з Іраном провалилися, запровадження шалених тарифів проти Китаю призвело до того, що Пекін примусив Вашингтон піти на домовленості. Тому що торгова війна, яку розпочав президент США, також завдає удару по американській економіці та людям, які голосували за Трампа.

Тому у нього зараз складна ситуація, і він десь шукатиме перемоги. В цьому сенсі залишається тільки питання нелегальної міграції, яке за даними соціологів, є дуже важливою проблемою для американців,

– підкреслив Володимир Дубовик.

Вони підтримують Дональда Трампа у його спробах навести лад у цьому важливому для США питанні.

Зазначимо, що за словами військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ та військового експерта Олександра Мусієнка, для України є позитивною новина щодо ліквідації під час атаки Ізраіля на Іран колишнього очільника іранської нацбезпеки Алі Шахмані. Він був найвищою посадовою особою в Ірані, яка відповідала за військово-технічне співробітництво з Росією. Шахмані зустрічався у свій час з Шойгу, Патрушевим та іншими російськими посадовцями, з якими він обговорював постачання ракет і безпілотників до Росії. Тепер росіянам буде важко знайти нову довірену особу в Ірані, яка б замінила Шахмані.