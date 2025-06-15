Издание Reuters написало о том, что американский лидер якобы запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана. Однако в эфире Fox News Беньямин Нетаньяху опроверг эту информацию. Также израильский премьер рассказал об одном из покушений на себя, передает 24 Канал.

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Что сказал Нетаньяху

Так, Нетаньяху поделился, что Иран недавно попытался нанести по нему ракетный удар. "Они запустили ракету прямо в мое спальное окно", – уточнил он.

По словам премьера, Иран считает Израиль и США своими главными препятствиями на пути к контролю над Ближним Востоком. Именно поэтому Тегеран хочет убить и Нетаньяху, и Трампа.

Они хотят его (Трампа – 24 Канал) убить. Слушайте, он для них враг номер один. Он решительный лидер. Он никогда не шел путем слабых попыток договориться, как это делали другие,

– сказал израильский премьер.