Наземная часть ядерного завода в Натанзе уничтожена до 60%, есть загрязнение, – МАГАТЭ
- Израиль уничтожил наземную часть ядерного объекта в Натанзе во время атаки на Иран 13 июня, вызвав серьезные разрушения и загрязнения внутри.
- Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что завод уничтожен на 60%, но уровень радиации за пределами объекта остался без изменений.
Во время атаки на Иран 13 июня Израиль уничтожил наземную часть ядерного объекта в Натанзе. Это завод, на котором иранцы обогащали уран.
Он подвергся серьезным разрушениям, внутри зафиксировано загрязнение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и сообщение МАГАТЭ в X.
Смотрите также Израиль нанес удар по Ирану, Тегеран атаковал в ответ: что известно на данный момент
Наблюдается загрязнение внутри объекта
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что завод в Натанзе уничтожен до 60%.
Он добавил, что внутри объекта наблюдается радиологическое и химическое загрязнение, но ситуация контролируемая. По словам Гросси, никаких признаков, что атака повлияла на подземные цеха обогащения в Натанзе, нет, но могут быть повреждены центрифуги.
Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался без изменений. Тип радиоактивного загрязнения внутри объекта, преимущественно альфа-частицы, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер,
– заявил глава МАГАТЭ.
Напомним, что вечером 13 июня Израиль также ударил по иранскому ядерному объекту в Фордо. Там прозвучали два громких взрыва.