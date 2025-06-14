Наземная часть ядерного завода в Натанзе уничтожена до 60%, есть загрязнение, – МАГАТЭ

Во время атаки на Иран 13 июня Израиль уничтожил наземную часть ядерного объекта в Натанзе. Это завод, на котором иранцы обогащали уран.

Он подвергся серьезным разрушениям, внутри зафиксировано загрязнение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и сообщение МАГАТЭ в X.

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Наблюдается загрязнение внутри объекта

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что завод в Натанзе уничтожен до 60%.

Он добавил, что внутри объекта наблюдается радиологическое и химическое загрязнение, но ситуация контролируемая. По словам Гросси, никаких признаков, что атака повлияла на подземные цеха обогащения в Натанзе, нет, но могут быть повреждены центрифуги.

Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался без изменений. Тип радиоактивного загрязнения внутри объекта, преимущественно альфа-частицы, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер,

– заявил глава МАГАТЭ.

Напомним, что вечером 13 июня Израиль также ударил по иранскому ядерному объекту в Фордо. Там прозвучали два громких взрыва.