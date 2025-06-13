Трамп "только притворялся": Израиль говорит, что США дали "зеленый свет" на удары по Ирану

Израильские чиновники заявили, что получили от администрации Дональда Трампа "зеленый свет" на удары по Ирану. По их словам, Белый дом лишь создавал видимость возражений.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Как США дали негласное согласие на удары по Ирану

Двое израильских чиновников заявили, что президент США Дональд Трамп и его помощники "только притворялись", что публично выступают против ударов Израиля по Ирану. По их словам, в частных разговорах американская сторона не возражала против таких действий.

Мы получили четкий зеленый свет от США,

– сказал один из собеседников портала.

По их словам, целью было убедить Иран, что никакой атаки не будет, и убедиться, что иранцы, которые находятся в списке целей не изменили местонахождение.

Кроме того, помощники премьера Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали местным журналистам, что Трамп якобы пытался остановить израильский удар во время телефонного разговора в понедельник, 9 июня. Однако на самом деле разговор касался координации действий перед началом атаки.