В Белом доме знали, что Израиль снова нанесет удар по Сектору Газа после месяцев перемирия

Почти двухмесячное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС прервалось. Боевики отказались передать заложников, Израиль воспринял это как нежелание врага заключать мир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Власти Израиля советовались с Белым домом перед тем, как нанести удар по Сектору Газа.

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В США отреагировали на атаку Израиля по Сектору Газа

В ночь на 18 марта военные Израиля сообщили, что они нанесли удар по объектам ХАМАС. Армия страны массированно обстреляла цели боевиков на территории палестинского анклава.

В Белом доме соглашаются, что отказ ХАМАСа продлить перемирие и отпустить заложников привел к ракетным ударам и военной операции Израиля в Секторе Газа.

ХАМАС мог освободить заложников, чтобы продолжить перемирие, но вместо этого выбрал отказ и войну,

– заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, накануне Израиль проконсультировался с администрацией президента США Дональда Трампа относительно ударов по Сектору Газа. Американского лидера проинформировали о том, что Иерусалим хочет возобновить военную операцию в Секторе Газа и готовится атаковать места группировки ХАМАС.

Важно! Медики и очевидцы сообщили, что ночью Израиль поразил 3 дома в Дейр-эль-Балах в центре Газы, здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Согласно недавним заявлениям, количество погибших достигает более 100 человек.

Ранее в Офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ЦАХАЛ призвали "действовать решительно" против ХАМАС из-за их отказа освободить израильских заложников.

ХАМАС в феврале отказался перейти к следующей фазе перемирия и вернуть в Израиль еще нескольких заложников якобы из-за того, что Иерусалим нарушил договоренности и блокировал передачу помощи в Сектор Газа. Палестинские боевики не отреагировали на призывы Дональд Трампа продолжить обмен пленными, что, в свою очередь, разозлило израильские власти. ЦАХАЛ уже объявил о масштабном наступлении в секторе Газа и приказал эвакуировать гражданское население из определенных районов.