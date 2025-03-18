Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times of Israel. Влада Ізраїлю радилася з Білим домом перед тим, як завдати удару по Сектору Гази.

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У США відреагували на атаку Ізраїлю по Сектору Гази

У ніч проти 18 березня військові Ізраїлю повідомили, що вони завдали удару по об'єктах ХАМАС. Армія країни масовано обстріляла цілі бойовиків на території палестинського анклаву.

У Білому домі погоджуються, що відмова ХАМАСу продовжити перемир'я і відпустити заручників призвела до ракетних ударів та військової операції Ізраїлю в Секторі Гази.

ХАМАС міг звільнити заручників, щоб продовжити перемир'я, але натомість вибрав відмову та війну,

– заявив журналістам представник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз.

Як зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, напередодні Ізраїль проконсультувався з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо ударів по Сектору Газа. Американського лідера проінформували про те, що Єрусалим хоче відновити військову операцію в Секторі Гази та готується атакувати місця угрупування ХАМАС.

Важливо! Медики та очевидці повідомили, що вночі Ізраїль уразив 3 будинки в Дейр-ель-Балах в центрі Гази, будівлю в місті Газа та цілі в Хан-Юнісі та Рафаху. Згідно із нещодавніми заявами, кількість загиблих сягає понад 100 людей.

Раніше в Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу ЦАХАЛ закликали "діяти рішуче" проти ХАМАС через їхню відмову звільнити ізраїльських заручників.

ХАМАС у лютому відмовився перейти до наступної фази перемир'я та повернути в Ізраїль ще кількох заручників начебто через те, що Єрусалим порушив домовленості та блокував передачу допомоги до Сектора Гази. Палестинські бойовики не відреагували на заклики Дональд Трампа продовжити обмін полоненими, що, своєю чергою, розлютило ізраїльську владу. ЦАХАЛ вже оголосив про масштабний наступ у секторі Газа і наказав евакуювати цивільне населення з визначених районів.