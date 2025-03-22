У Израиля есть важный инструмент давления: реально ли заставить ХАМАС капитулировать
- Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Секторе Газа после двухмесячного перемирия, но масштабную операцию еще не начал.
- Израиль и ХАМАС не смогли договориться об условиях второго этапа соглашения, что привело к плану США, который ХАМАС отклонил, что побудило Израиль к военным действиям.
- Стратегия Израиля – постепенная эскалация ситуации, что может привести к почетной капитуляции ХАМАС, но пока ситуация только на начальной стадии.
После почти двухмесячного режима прекращения огня Израиль 18 марта нанес удар по объектам ХАМАС в Секторе Газа. В то же время масштабную операцию в палестинском анклаве он еще не начал.
Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что предшествовало сегодняшнему этапу противостояния на Ближнем Востоке, и спрогнозировал дальнейшее развитие событий. Также в Белом доме было заранее известно, что Израиль нанесет удар по Сектору Газа. Накануне израильское правительство консультировалось с администрацией Дональда Трампа по атаке.
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План Стива Уиткоффа
Шарп напомнил, что Израиль и ХАМАС почти два месяца назад завершили первый этап соглашения по обмена израильских заложников в на террористов, находящихся в израильских тюрьмах. Также оно предусматривало перемирие на 42 дня.
В то же время не были обсуждены условия второго этапа соглашения. С точки зрения ХАМАС он должен был предусматривать полное прекращение войны и гарантии, сохранения и развитие его военного потенциала и освобождение заложников в обмен на тысячи террористов.
Израиль, по словам военного эксперта, отказался принимать эти условия и выдвинул свои: разоружение ХАМАС, эмиграция лидеров организации из Газы и ее отказ от власти.
Поскольку Израиль и ХАМАС отказались от условий оппонентов, тогда возник план спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. Согласно ему из 22 живых израильских заложников примерно половина освобождается в обмен на примерно 2 тысячи террористов и продолжение прекращения огня еще на 45 дней. За это время должны были пройти переговоры об окончании войны.
Израиль принял этот план, а ХАМАС – нет. Тогда бы в организации осталось слишком мало заложников, и это бы подтолкнуло израильское правительство осуществления операции по свержению ХАМАС,
– объяснил он.
Израиль не мог допустить, что заложники не освобождаются, а ХАМАС за время режима прекращения огня вооружается, и были начаты боевые действия для того, чтобы хотя бы заставить организацию к выполнению плана Виткоффа.
Обратите внимание! ЦАХАЛ и Шабак 18 марта нанесли массированные удары по объектам, принадлежащих ХАМАС в Секторе Газы. По данным Al Jazeera, в результате атаки погибли 130 человек, а около 150 получили ранения. В результате ударов были поражены 3 дома в Дейр-эль-Балах в центре Газы, здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже заявили, что количество погибших за ночь возросло уже до 130 человек.
Для этого был нанесен удар с использованием тактической внезапности с воздуха по ряду руководства ХАМАС.
Далее, если израильские заложники не будут отпущены, то Израиль начнет аннексию территорий. Однако реализовать довольно трудно. В то же время для ХАМАС потеря территории – очень тяжелый удар. Поэтому это важный инструмент давления, чтобы противник проявил договороспособность,
– предположил Давид Шарп.
Стратегия Израиля в настоящее время, по словам военного эксперта, – ступенчатая эскалация, поэтому масштабную сухопутную операцию еще не начата. Однако она не является самоцелью. Если же целью Израиля является сбросить власть ХАМАС в Гааге, то ему нужно брать под контроль весь Сектор Газы, но это по большому счету невозможно реализовать.
Он добавил, что можно реализовать вариант почетной капитуляции ХАМАС, когда он почувствует серьезную угрозу из-за продвижения израильской армии. Однако этого нельзя гарантировать, и продвижение должно быть очень существенным. Сейчас все находится на начальной стадии.