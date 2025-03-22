У Израиля есть важный инструмент давления: реально ли заставить ХАМАС капитулировать

После почти двухмесячного режима прекращения огня Израиль 18 марта нанес удар по объектам ХАМАС в Секторе Газа. В то же время масштабную операцию в палестинском анклаве он еще не начал.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что предшествовало сегодняшнему этапу противостояния на Ближнем Востоке, и спрогнозировал дальнейшее развитие событий. Также в Белом доме было заранее известно, что Израиль нанесет удар по Сектору Газа. Накануне израильское правительство консультировалось с администрацией Дональда Трампа по атаке.

Смотрите также Израиль может уничтожить власть ХАМАС, если переговоры провалятся, – посол Бродский

План Стива Уиткоффа

Шарп напомнил, что Израиль и ХАМАС почти два месяца назад завершили первый этап соглашения по обмена израильских заложников в на террористов, находящихся в израильских тюрьмах. Также оно предусматривало перемирие на 42 дня.

В то же время не были обсуждены условия второго этапа соглашения. С точки зрения ХАМАС он должен был предусматривать полное прекращение войны и гарантии, сохранения и развитие его военного потенциала и освобождение заложников в обмен на тысячи террористов.

Израиль, по словам военного эксперта, отказался принимать эти условия и выдвинул свои: разоружение ХАМАС, эмиграция лидеров организации из Газы и ее отказ от власти.

Поскольку Израиль и ХАМАС отказались от условий оппонентов, тогда возник план спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа. Согласно ему из 22 живых израильских заложников примерно половина освобождается в обмен на примерно 2 тысячи террористов и продолжение прекращения огня еще на 45 дней. За это время должны были пройти переговоры об окончании войны.

Израиль принял этот план, а ХАМАС – нет. Тогда бы в организации осталось слишком мало заложников, и это бы подтолкнуло израильское правительство осуществления операции по свержению ХАМАС,

– объяснил он.

Израиль не мог допустить, что заложники не освобождаются, а ХАМАС за время режима прекращения огня вооружается, и были начаты боевые действия для того, чтобы хотя бы заставить организацию к выполнению плана Виткоффа.

Обратите внимание! ЦАХАЛ и Шабак 18 марта нанесли массированные удары по объектам, принадлежащих ХАМАС в Секторе Газы. По данным Al Jazeera, в результате атаки погибли 130 человек, а около 150 получили ранения. В результате ударов были поражены 3 дома в Дейр-эль-Балах в центре Газы, здание в городе Газа и цели в Хан-Юнисе и Рафахе. Позже заявили, что количество погибших за ночь возросло уже до 130 человек.

Для этого был нанесен удар с использованием тактической внезапности с воздуха по ряду руководства ХАМАС.

Далее, если израильские заложники не будут отпущены, то Израиль начнет аннексию территорий. Однако реализовать довольно трудно. В то же время для ХАМАС потеря территории – очень тяжелый удар. Поэтому это важный инструмент давления, чтобы противник проявил договороспособность,

– предположил Давид Шарп.

Стратегия Израиля в настоящее время, по словам военного эксперта, – ступенчатая эскалация, поэтому масштабную сухопутную операцию еще не начата. Однако она не является самоцелью. Если же целью Израиля является сбросить власть ХАМАС в Гааге, то ему нужно брать под контроль весь Сектор Газы, но это по большому счету невозможно реализовать.

Он добавил, что можно реализовать вариант почетной капитуляции ХАМАС, когда он почувствует серьезную угрозу из-за продвижения израильской армии. Однако этого нельзя гарантировать, и продвижение должно быть очень существенным. Сейчас все находится на начальной стадии.