Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів 24 Каналу, що передувала сьогоднішньому етапу протистояння на Близькому Сході, та спрогнозував подальший розвиток подій. Також у Білому домі було заздалегідь відомо, що Ізраїль завдасть удару по Сектору Гази. Напередодні ізраїльський уряд консультувався з адміністрацією Дональда Трампа щодо атаки.

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План Стіва Віткоффа

Шарп нагадав, що Ізраїль та ХАМАС майже два місяці тому завершили перший етап угоди щодо обміну ізраїльських заручників в на терористів, що перебувають в ізраїльських тюрмах. Також вона передбачала перемир'я на 42 дні.

Водночас не були обговорені умови другого етапу угоди. З погляду ХАМАС він мав передбачати повне припинення війни та гарантії, збереження та розвиток його військового потенціалу та визволення заручників в обмін на тисячі терористів.

Ізраїль, за словами військового експерта, відмовився приймати ці умови і висунув свої: роззброєння ХАМАС, еміграція лідерів організації із Гази та її відмова влади.

Оскільки Ізраїль та ХАМАС відмовились від умов опонентів, тоді виник план спецпосланника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа. Відповідно до нього з 22 живих ізраїльських заручників приблизно половина звільняється в обмін на приблизно 2 тисячі терористів та продовження припинення вогню ще на 45 днів. За цей час мали пройти перемовини про закінчення війни.

Ізраїль прийняв цей план, а ХАМАС – ні. Тоді б в організації залишилось надто мало заручників, і це б підштовхнуло ізраїльський уряд здійснення операції з повалення ХАМАС,

– пояснив він.

Ізраїль не міг допустити, що заручники не звільняються, а ХАМАС за час режиму припинення вогню озброюється, і були розпочаті бойові дії для того, щоб хоча б змусити організацію до виконання плану Віткоффа.

Зверніть увагу! ЦАХАЛ і Шабак 18 березня завдали масованих ударів по об'єктах, що належать ХАМАС в Секторі Гази. За даними Al Jazeera, внаслідок атаки загинули 130 людей, а близько 150 отримали поранення. Внаслідок ударів було уражено 3 будинки в Дейр-ель-Балах в центрі Гази, будівлю в місті Газа та цілі в Хан-Юнісі та Рафаху. Пізніше заявили, що кількість загиблих за ніч зросла вже до 130 людей.

Для цього було завдано удар з використанням тактичної раптовості з повітря по низці керівництва ХАМАС.

Далі, якщо ізраїльські заручники не будуть відпущені, то Ізраїль розпочне анексію територій. Однак реалізувати доволі важко. Водночас для ХАМАС втрата території – дуже важкий удар. Тому це важливий інструмент тиску, щоб противник проявив договороздатність,

– припустив Давід Шарп.

Стратегія Ізраїлю на цей час, за словами військового експерту, – ступінчаста ескалація, тому масштабну сухопутну операцію ще не розпочато. Проте вона не є самоціллю. Якщо ж метою Ізраїля є скинути владу ХАМАС в Гаазі, то йому потрібно брати під контроль увесь Сектор Гази, але це за великим рахунком не можливо реалізувати.

Він додав, що можна реалізувати варіант почесної капітуляції ХАМАС, коли він відчує серйозну загрозу через просування ізраїльської армії. Однак цього не можна гарантувати, і просування має бути дуже суттєвим. Наразі все перебуває на початковій стадії.