Якщо ХАМАС не піде на вимоги Ізраїлю, країна готова продовжувати війну, щоб знищити терористів. Про це 24 Каналу розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, зауваживши, що головною ціллю його країни залишається звільнення усіх заручників.

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Що відомо про переговори щодо другого етапу угоди

Посол Ізраїлю пояснив, що ХАМАС досі утримує 59 ізраїльських заручників. На жаль, невідомо, скільки з них живі. Ізраїль вивів частину армії з Сектору Гази.

ХАМАС визволив кілька десятків заручників. Ми ж звільнили кілька сотень палестинських заручників, які перебували в ізраїльських тюрмах. Частина з них – терористи,

– сказав він.

Перший етап угоди, яку досягли з посередництвом США, Катару та Єгипту, завершено. Бродський зауважив, що тепер залишається питання, що буде далі.

Зараз відбуваються непрямі переговори щодо другого етапу угоди між посередниками. Ізраїль вимагає, щоб ХАМАС повернув усіх заручників, адже навіть ті, які залишились живі, потерпають від хвороб та тортур.

Ізраїль також очікує повідомлення від ХАМАС, який крок у відповідь потрібно буде зробити. Також поки незрозуміло, хто буде контролювати Сектор Гази.

Однак Ізраїль може знищити владу ХАМАС, якщо переговори проваляться. Можливе продовження військової операції в Секторі Гази,

– наголосив посол Ізраїлю.

Він додав, що Ізраїль має на меті завершити цю війну. Якщо ХАМАС залишиться в Секторі Гази, терористи будуть продовжувати здійснювати теракти. Тому Тель-Авів готовий знищити ХАМАС в будь-який спосіб – військовий, дипломатичний чи комбінований.

Нагадаймо, що після двох місяців припинення вогню ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази. Крім того, ЦАХАЛ наказав евакуювати цивільне населення з багатьох районів.