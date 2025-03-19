Если ХАМАС не пойдет на требования Израиля, страна готова продолжать войну, чтобы уничтожить террористов. Об этом 24 Каналу рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский, отметив, что главной целью его страны остается освобождение всех заложников.

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Что известно о переговорах по второму этапу соглашения

Посол Израиля объяснил, что ХАМАС до сих пор удерживает 59 израильских заложников. К сожалению, неизвестно, сколько из них живы. Израиль вывел часть армии из Сектора Газа

ХАМАС освободил несколько десятков заложников. Мы же освободили несколько сотен палестинских заложников, которые находились в израильских тюрьмах. Часть из них – террористы,

– сказал он.

Первый этап соглашения, которое достигли при посредничестве США, Катара и Египта, завершен. Бродский отметил, что теперь остается вопрос, что будет дальше.

Сейчас происходят косвенные переговоры по второму этапу соглашения между посредниками. Израиль требует, чтобы ХАМАС вернул всех заложников, ведь даже те, которые остались живы, страдают от болезней и пыток.

Израиль также ожидает сообщения от ХАМАС, какой шаг в ответ нужно будет сделать. Также пока непонятно, кто будет контролировать Сектор Газы.

Однако Израиль может уничтожить власть ХАМАС, если переговоры провалятся. Возможно продолжение военной операции в Секторе Газа,

– подчеркнул посол Израиля.

Он добавил, что Израиль имеет целью завершить эту войну. Если ХАМАС останется в Секторе Газа, террористы будут продолжать совершать теракты. Поэтому Тель-Авив готов уничтожить ХАМАС любым способом – военный, дипломатический или комбинированный.

Напомним, что после двух месяцев прекращения огня израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа. Кроме того, ЦАХАЛ приказал эвакуировать гражданское население из многих районов.