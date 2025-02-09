Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что сейчас стороны готовятся начать переговоры о следующем этапе перемирия, во время которого хотят освободить больше израильских заложников.

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Войска Израиля покидают стратегический коридор

В рамках перемирия Израиль согласился вывести свои силы из 6-километрового коридора Нецарим. Речь идет о территории, которая разделяет север Газы с югом – ее Израиль использовал как военную зону во время боевых действий.

В прошлом месяце, в начале прекращения огня, Израиль разрешил палестинцам пересекать Нецарим, чтобы добраться до своих домов.

В воскресенье (9 февраля, – 24 Канал) там заметили автомобили, набитые вещами, в частности баками с водой и чемоданами, которые направлялись на север по дороге, пересекающей Нецарим. Согласно договору, Израиль должен позволить автомобилям проезжать через дорогу без проверки, и вблизи дороги не было военных,

– сообщили в AP.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отправил делегацию в Катар – ключевого посредника в переговорах между сторонами. Однако миссия включала чиновников низкого уровня: предполагают, что это не приведет к прорыву в продолжении перемирия. Также ожидается, что на этой неделе Нетаньяху проведет встречу ключевых должностных лиц Кабинета министров по второму этапу соглашения.