Иран признал гибель топ-8 генералов в результате хитрого плана Израиля

В ходе масштабной военной операции Израилю удалось уничтожить десятки иранских военных и политических чиновников. В частности, "отца" баллистической и дроновой стратегии Ирана Амира Али Хаджизаде.

Командующий Воздушно-космическими силами генерал Амир Али Хаджизаде погиб в результате израильского удара 13 июня. Известно, что именно он связан с передачей России "Шахедов", передает 24 Канал.

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Кого еще уничтожил Израиль

Как пишет The Times of Israel, вместе с Хаджизаде были убиты и другие высокопоставленные чиновники. Это такие генералы Корпуса стражей Исламской Революции, как:

Махмуд Багери,

Давуд Шейкхян,

Мохаммад Багер Тахерпур,

Мансур Сафарпур,

Масуд Тайеб,

Хосро Хасани,

Джавад Джарсара.

Отмечается, что израильские истребители атаковали командный центр, где находился Хаджизаде с другими высокопоставленными чиновниками.

Издание CNN написало, что Израилю удалось обманом собрать в одном месте иранских военных и дезинформировать Тегеран перед атакой, чтобы застать его врасплох.

К слову, израильские удары привели к гибели главного советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Али Шамхани, когда он находился в своем доме.