Иран признал гибель топ-8 генералов в результате хитрого плана Израиля
- Израиль уничтожил топ-8 чиновников Ирана, в частности генерала Амира Али Хаджизаде, ключевую фигуру ракетной программы.
- Израиль обманом собрал иранских военных в одном месте перед атакой.
В ходе масштабной военной операции Израилю удалось уничтожить десятки иранских военных и политических чиновников. В частности, "отца" баллистической и дроновой стратегии Ирана Амира Али Хаджизаде.
Командующий Воздушно-космическими силами генерал Амир Али Хаджизаде погиб в результате израильского удара 13 июня. Известно, что именно он связан с передачей России "Шахедов", передает 24 Канал.
Смотрите также "Пока только теоретические": политтехнолог назвал выгоды для Украины от ситуации на Ближнем Востоке
Кого еще уничтожил Израиль
Как пишет The Times of Israel, вместе с Хаджизаде были убиты и другие высокопоставленные чиновники. Это такие генералы Корпуса стражей Исламской Революции, как:
- Махмуд Багери,
- Давуд Шейкхян,
- Мохаммад Багер Тахерпур,
- Мансур Сафарпур,
- Масуд Тайеб,
- Хосро Хасани,
- Джавад Джарсара.
Отмечается, что израильские истребители атаковали командный центр, где находился Хаджизаде с другими высокопоставленными чиновниками.
Издание CNN написало, что Израилю удалось обманом собрать в одном месте иранских военных и дезинформировать Тегеран перед атакой, чтобы застать его врасплох.
К слову, израильские удары привели к гибели главного советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Али Шамхани, когда он находился в своем доме.