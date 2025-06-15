Командувач Повітряно-космічних сил генерал Амір Алі Хаджізаде загинув внаслідок ізраїльського удару 13 червня. Відомо, що саме він пов'язаний із передачею Росії "Шахедів", передає 24 Канал.

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Кого ще знищив Ізраїль

Як пише The Times of Israel, разом із Хаджізаде були вбиті й інші високопоставлені посадовці. Це такі генерали Корпусу вартових Ісламської Революції, як:

Махмуд Багері,

Давуд Шейкхян,

Мохаммад Багер Тахерпур,

Мансур Сафарпур,

Масуд Тайєб,

Хосро Хасані,

Джавад Джарсара.

Зазначається, що ізраїльські винищувачі атакували командний центр, де перебував Хаджізаде з іншими високопосадовцями.

Видання CNN написало, що Ізраїлю вдалося обманом зібрати в одному місці іранських військових та дезінформувати Тегеран перед атакою, щоб заскочити його зненацька.

До слова, їзраїльські удари призвели до загибелі головного радника верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, Алі Шамхані, коли він перебував у своєму будинку.