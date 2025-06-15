Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что известно о ликвидации Шамхани

В Fox News рассказали детали ликвидации Али Шамхани. Он – бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и один из главных советников верховного лидера Али Хаменеи.

Шамхани в течение десятилетий занимал ключевые военные должности в Иране, начиная с командующего Сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР),

– рассказали журналисты.

Он погиб в результате атаки Военно-воздушных сил Армии обороны Израиля. Шамхани во время обстрела находился в собственном доме в Тегеране.

Ранее сообщалось о гибели чиновника. "Шамхани был восходящей звездой иранской дипломатии и хорошо известным в дипломатических кругах Вашингтона и Европы. Но его внезапно заменили в середине 2023 года, и аналитики предполагали, что в то время Хаменеи мог считать его слишком амбициозным", – писали в CNN.