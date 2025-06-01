Израиль нанес масштабный удар по ПВО Ирана: уничтожены радары и пусковые установки
- Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по системе ПВО Ирана, уничтожив десятки радаров и пусковых установок в Западном Иране.
- Израильские истребители действовали под руководством разведывательного управления, нанося систематические удары по ПВО иранского режима.
Армия обороны Израиля нанесла мощный удар по системе ПВО Ирана. В результате атаки были уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию ЦАХАЛ.
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Что известно об ударах по ПВО Ирана
По данным ЦАХАЛ, за последние часы израильские истребители, действуя под точным руководством разведывательного управления, нанесли мощный удар по системе ПВО Ирана в западной части страны.
Уничтожение одной из иранских систем ПВО: смотрите видео
В результате атаки уничтожены десятки радаров и пусковых установок ракет класса "земля-воздух".
Какие системы ПВО Ирана были уничтожены / Фото ЦАХАЛ
В сообщении также отмечается, что на протяжении всей войны израильская армия систематически наносила удары по ПВО иранского режима и его союзников в регионе.
К слову, песня ночного обстрела в Иране прогремели новые взрывы. Под ударом оказался аэропорт Тебриз, вблизи которого расположен ядерный объект.