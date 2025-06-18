ВВС Израиля бомбят кварталы Тегерана, где предположительно расположена резиденция Хаменеи

На Ближнем Востоке продолжается конфликт Израиля и Ирана. Иерусалим нанес удар по местности, где, вероятно, расположены резиденции власти Хаменеи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЦАХАЛ.

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Что известно об атаке Тегеран 18 июня

Военно-воздушные силы Израиля в 15:39 сообщили, что наносят удары по военным целям, принадлежащих иранскому режиму в Тегеране.

СМИ сообщают, что взрывы раздаются в разных районах иранской столицы. В частности, сообщают об ударе по Лавизани, северо-восточном районе Тегерана. Местные публикуют видео с дымом, поднимающимся над кварталом.

Иерусалим наносит удары по Тегерану: смотрите видео

Израильские СМИ утверждают, что несколько ударов произошло вблизи бункера Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Израиль атаковал цели в Лавизане: смотрите видео

Впоследствии Израиля министр обороны Израиля сообщил, что ВВС страны уничтожили Штаб-квартиру внутренней безопасности иранского режима. По его словам, это был центральный репрессивный орган иранского диктатора. И подобные удары продолжатся.

К слову, на днях СМИ писали, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи эвакуировали в подземный бункер на северо-востоке Тегерана. Утверждалось, что Хаменеи вместе со всей своей семьей скрывается в Лавизане.

Во вторник, 17 июня, Дональд Трамп заявил, что знает, где находится верховный лидер Ирана. По словам президента США, аятолла "легкая мишень", но уничтожать его пока не собираются.